Gladbach-Trainer Schubert: "Wir hatten zu viel Respekt vor dem Gegner" HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton André Schubert, Trainer Borussia Mönchengladbach "Nein, es gibt ja nichts zum Draufhauen. Was halt der ein oder anderen Mannschaft `mal passiert und das ist uns auch passiert, dass wir einfach zu passiv gewesen sind. Und dass wir einfach nicht, dass wir zu viel Respekt vorm Gegner hatten. Tief stehen ist o.k. Aber du musst trotzdem in Zweikämpfe kommen, du musst den Gegner versuchen zu attackieren. Du musst auch den Ball unter Druck setzen in der eigenen Hälfte. Das haben wir nicht geschafft, da haben wir zu viel Respekt gehabt. Und haben uns zu tief gestellt und haben es dem Gegner dadurch zu leicht gemacht. Aber das machen die Spieler ja auch nicht extra. Das ist dann einfach in einer Situation, wo die Qualität des Gegners sehr hoch ist und man dann aufgrund der Qualität des Gegners und aufgrund des Positionsspiel des Gegners, dann auch schon einen gewissen Respekt hat. Und nicht so in die Zweikämpfe rein kommt."