Laura Dahlmeier glänzt in Gelb

Ihr Gelbes Trikot will Laura Dahlmeier so schnell nicht wieder hergeben. „Es ist natürlich schön vom Jäger zum Gejagten zu werden, und es ist eine Ehre, Gelb zu tragen“, sagte 23-Jährige am Sonntag nach Rang zwei in der abschließenden Verfolgung des Biathlon-Weltcups in Östersund. Sieg im Einzel,...