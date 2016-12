Suche nach Rosberg-Nachfolger: Vettel verweist auf Ferrari-Vertrag

Daytona In der Debatte über einen Mercedes-Nachfolger für den zurückgetretenen Weltmeister Nico Rosberg hat Sebastian Vettel auf seinen gültigen Vertrag bei Formel-1-Team Ferrari verwiesen. Kimi Räikkönen und er hätten beide einen Vertrag bei Ferrari für das nächste Jahr, deshalb sollte es klar sein. So wurde der viermalige Weltmeister bei einer Ferrari-Veranstaltung in den USA von Medien zitiert. Fiat-Boss Sergio Marchionne verwies ebenfalls auf gültige Kontrakte seiner beiden Fahrer. "Wir haben beide Piloten für 2017 unter Vertrag", sagte er.

