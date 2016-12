HSV schafft ersten Saisonsieg mit 2:0 in Darmstadt

Darmstadt Der Hamburger SV hat am 13. Spieltag den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga geschafft. Der Österreicher Michael Gregoritsch und Matthias Ostrzolek erzielten die Treffer zum 2:0-Erfolg der Hanseaten bei Darmstadt 98. Trotz des Sieges bleibt der HSV auf Platz 17 der Tabelle. Mit sieben Punkten liegt das Team von Trainer Markus Gisdol allerdings nur noch einen Punkt hinter Darmstadt und drei Zähler hinter dem VfL Wolfsburg auf Platz 15. Darmstadt steckt nach der fünften Niederlage in Serie wie der HSV mitten im Abstiegskampf.