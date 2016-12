Frankfurt will Serie fortsetzen - Kellerclubs unter Druck

Berlin Die Kellerclubs Darmstadt 98 und Hamburger SV stehen im direkten Duell mächtig unter Druck, Eintracht Frankfurt will seine Superserie auch beim FC Augsburg fortsetzen. Die Sonntagspiele der Fußball-Bundesliga versprechen zum Abschluss des 13. Spieltags spannende Duelle.

Eine Niederlage würde die Situation von Tabellen-Schlusslicht HSV dramatisch verschärfen, doch Trainer Markus Gisdol hofft auf den ersten Sieg in seiner Amtszeit. "Sie haben alle Punkte zu Hause gemacht. Ich sehe aber auch, dass wir uns auf einem guten Weg befinden", sagte der Coach vor dem Gastspiel am Sonntag (15.30 Uhr).

Mit einem Heimsieg könnte sich Darmstadt auf sieben Punkte vom Bundesliga-Dino absetzen. Bei einer Niederlage dürfte es dagegen auch für Trainer Norbert Meier eine ungemütliche Adventszeit werden.

Die Frankfurter sind seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen, von der Favoritenrolle wollen die Hessen vor der Partie (17.30 Uhr) aber nichts wissen. "Ich gehe nicht konform mit der Aussage, dass wir in diesem Spiel Favorit sind", sagte Eintracht-Coach Niko Kovac.

Augsburg will seiner Verletztenmisere trotzen. "Unsere Jungs kompensieren die Verletzungen Woche für Woche immer besser", meinte Trainer Dirk Schuster. Obwohl Offensivkräfte wie Raul Bobadilla, Caiuby und Alfred Finnbogason fehlen, will der FCA nicht zurückhaltend agieren. "Wir wollen mutig spielen", betonte Schuster, der mit Augsburg drei Spiele in Serie nicht verloren hat.