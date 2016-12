Formel 1-Weltmeister Nico Rosberg bedankt sich bei seinen Fans Hinweis: Dieser Beitrag kommt ohne Sprechertext. O-TON FORMEL 1- WELTMEISTER NICO ROSBERG: "Hallo an alle. Ja, ist natürlich jetzt sehr sehr besonders für mich, jetzt die Zeit hier. Das mit allen Menschen zu teilen, die mich unterstützt haben die ganze Zeit. Und natürlich vielen vielen Dank für eure ganze Unterstützung in den ganzen Jahren - und besonders dieses Jahr. Hat mir sehr sehr viel bedeutet. Und der Pokal ist unser Pokal, wir machen das alle zusammen hier, wir sind eine Familie. Ja, ist Wahnsinn für mich, Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, gigantisch. Ist einfach von einer Freude zur nächsten gerade, momentan."