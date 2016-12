NBA-Superstar Dirk Nowitzki droht längere Pause

Dallas Basketball-Superstar Dirk Nowitzki droht bei den Dallas Mavericks noch länger auszufallen. Laut Trainer Rick Carlisle wird der Würzburger wegen anhaltender Probleme an der Achillessehne auf jeden Fall gegen die Chicago Bulls heute fehlen. Sein Einsatz gegen die Charlotte Hornets am Montag sei mehr als fraglich. Nowitzki stand in dieser Saison bei Dallas bislang nur in fünf Partien auf dem Parkett. Ohne seinen Führungsspieler ist der NBA-Champion von 2011 mit drei Siegen und 15 Niederlagen das schlechteste Team in der Liga.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder