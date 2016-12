Nur noch Familie statt Formel 1 – Rosberg steigt aus dem Cockpit

Die Video-Botschaft fängt harmlos an. „Ein Riesentag für mich in Wien“, sagt Nico Rosberg, im silbernen Mercedes-Anorak auf dem Rücksitz einer Limousine, die ihn zum Vorgeplänkel der Preisverleihung des Automobilweltverbandes in Wien bringt, „boah, das wird was richtig Besonderes, den WM-Pokal...