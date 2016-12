Keine Wahl bei Reform des Spitzensports

Die Unterstützung von höchster Stelle bleibt Alfons Hörmann versagt. Wenn der umstrittene Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes an diesem Samstag auf der 13. Mitgliederversammlung in Magdeburg die viel diskutierte Spitzensportreform auf den Weg bringen will, wird ihm Thomas de Maizière...