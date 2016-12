Formel 1-Weltmeister Rosberg wendet sich an seine Fans O-TON FORMEL 1-WELTMEISTER NICO ROSBERG ZU SEINEM RÜCKTRITT (IN ENGLISCHER SPRACHE): "Hallo zusammen. Ein großer Tag für mich heute: Ich kriege meinen Weltmeisterpokal hier in Wien und eine andere Sache passiert auch noch. Seit 25 Jahren, seitdem ich mit dem Rennsport angefangen habe, gab es nur ein Ziel und das war immer ganz klar: Ich wollte Weltmeister werden. Und das habe ich jetzt geschafft. Mit Eurer Hilfe, dafür danke ich Euch sehr. Ihr habt mich motiviert, habt mich angefeuert. Aber dieses Jahr war wirklich extrem hart. Ich habe alles gegeben, nichts unversucht gelassen. Das kann ich im nächsten Jahr nicht wiederholen. Deshalb habe ich mich entschlossen, Schluss zu machen, keine Rennen mehr. Ich folge meinem Herzen, man lebt nur einmal. Deshalb nochmals vielen Dank. Und ich hoffe, ihr alle behaltet schönen Erinnerungen an die letzten drei Jahre und all die aufregenden Momente, die es gab. Ich hoffe, wir sehen uns bald irgendwo mal."