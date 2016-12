„Größer als Fischer und Kasparow“

Mitten in seiner feuchtfröhlichen Sieges- und Geburtstagsfeier knurrte Magnus Carlsen plötzlich der Magen. „Ich habe seit Stunden nichts gegessen. Darauf freue ich mich jetzt am allermeisten“, sagte der alte und neue Schach-Weltmeister bei den Feierlichkeiten in einem New Yorker Edelrestaurant. In...