Carlsen verteidigt Weltmeistertitel im Schach Der Norweger Magnus Carlsen hat seinen Weltmeistertitel im Schach verteidigt. Er gewann am Mittwoch in einer Serie von Tie-Brake-Spielen gegen den Russen Sergej Karjakin. Zuvor hatte es nach zwölf klassischen Wettkampfpartien Unentschieden gestanden. Damit musste die Entscheidung über den Weltmeistertitel in vier schnellen Spielen fallen, bei denen die Spieler nur 25 Minuten für ihre Züge zur Verfügung haben. Für den Titel erhielt Carlsen ein Preisgeld von 660.000 US-Dollar.