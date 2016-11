New York Magnus Carlsen ist wieder Schach-Weltmeister. Der Norweger verteidigte seinen Titel im Tiebreak mit 3:1 gegen den Russen Sergej Karjakin. Nach zwölf Partien mit normaler Bedenkzeit hatte es in New York 6:6 gestanden.

