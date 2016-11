Ein Selfie mit Nico Die Nachricht, dass der frischgebackene Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg in seine Geburtsstadt Wiesbaden kommt, hatte sich bei den Fans wie ein Lauffeuer herumgesprochen. Hunderte waren gekommen, um mit ihrem Idol ein Selfie zu machen oder ein Autogramm zu bekommen. Die Fans freuten sich einfach, dass Rosberg da war. "Ja, ganz toll. Also, ich habe das letzte Rennen auch gesehen. Die Rennen davor auch. Aber das letzte war so spannend, ich bin vor dem Fernseher fast gestorben. Also, super. Super Überholmanöver von Verstappen, es war Wahnsinn, ja. Ganz toll." "Ja, super. Hat mich sehr gefreut. Ich bin ja Mega-Fan von Rosberg. Voll geiles Rennen und hat mich sehr gefreut, auf jeden Fall. Tip Top!" Trotz des Feierstresses in den vergangenen Tagen präsentierte sich der neue Formel-1-Weltmeister in bester Laune. "Es ist einfach sehr schön, auf dem Weg zurück nach Europa einen Abstecher nach Wiesbaden gemacht, um meine Familie auch noch einmal zu sehen. Und hier auch noch einmal mit euch zu feiern. Das ist etwas sehr Besonderes für mich. Ich möchte jetzt auch den Moment genießen. So viel wie möglich, in den nächsten Tagen auch." Nach Michael Schumacher und Sebastian Vettel ist Rosberg bereits der dritte deutsche Formel-1-Weltmeister. Der 31-jährige hatte sich bereits 2012 ins Goldene Buch der Stadt Wiesbaden eingetragen.