Dallas zwei Spiele ohne NBA-Star Nowitzki

Dallas Basketball-Superstar Dirk Nowitzki wird den Dallas Mavericks auch in den kommenden zwei Spielen fehlen. Dies bestätigte Trainer Rick Carlisle.

Der deutsche Ausnahmespieler wird dem NBA-Champion von 2011 gegen die San Antonio Spurs und bei den Charlotte Hornets aufgrund von erneuten Problemen an der Achillessehne fehlen.

Nowitzki bestritt in dieser Saison erst fünf von 16 Ligaspielen für das derzeit schlechteste Team in der nordamerikanischen Profiliga. Coach Carlisle sagte zudem, dass er mit einem fitten Würzburger erst im Verlauf des Dezembers rechne. Auf die Mavericks warten im nach den beiden Partien gegen San Antonio und in Charlotte vier Heimspiele hintereinander.

Währenddessen haben in der NBA die Top-Teams am Dienstag (Ortszeit) überraschend verloren. Titelverteidiger Cleveland Cavaliers unterlag bei den Milwaukee Bucks mit 101:118 (54:58). 22 Punkte von Superstar LeBron James halfen den Cavs nicht. Bei den Gastgebern überragte der griechische Jungstar Giannis Antetokounmpo mit 34 Zählern.

Auch für die Los Angeles Clippers (122:127 bei den Brooklyn Nets) nach zweimaliger Verlängerung und den San Antonio Spurs (83:95 gegen die Orlando Magic) gab es Niederlagen.