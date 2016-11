Fehlt Eintrachtprofis Kondition?

Beim Blick auf die Statistik, wann Eintracht Braunschweig in den bisher 14 Spielen in der zweiten Fußball-Bundesliga Gegentore kassierte, könnte der Leser Recht haben: Denn 8 von 14 Treffern gegen Eintracht fielen in den Schlussvierteln der Partien (Sandhausen 1, Düsseldorf 1, Dresden 3, Hannover...