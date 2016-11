Schach-WM steht vor der Entscheidung

Magnus Carlsen wird heute 26 Jahre alt. Vom Reinfeiern wird er abgesehen haben – obwohl sich dem Norweger in New York genügend Möglichkeiten geboten hätten. Carlsen ist fokussiert. Mittwochabend ab 20 Uhr deutscher Zeit kann sich der Schach-Profi selbst das schönste Geschenk machen: Er will...