China will Fußball-Weltmeister werden Besuch aus China am Samstag beim 1. FC Köln. Eine Delegation mit der stellvertretenden chinesischen Premierministerin Liu Yandong sah sich eine Trainingseinheit der U17 des 1.FC Köln an. Außerdem ließen sich die Chinesen erklären, wie das Nachwuchsleistungszentrum des Vereins funktioniert. Zuvor hatte der 1. FC Köln als erster Bundesligist eine direkte Kooperation mit einem chinesischen Erstliga-Club vereinbart. Der Verein wird den FC Liaoning bei der Trainerausbildung und dem Aufbau einer Jugendarbeit unterstützen. Auch die Deutsche Sporthochschule in Köln macht bei dem Projekt mit. Der FC wird vermutlich im Sommer 2017 zu einem Freundschaftsspiel nach China reisen. Der Chinesische Staatspräsident Xi will eine Fußball-WM ausrichten und sucht deshalb den Rat bei Weltmeister Deutschland. Der Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga Christian Seifert: "China, ein Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern, ist ja nicht nur für die deutsche Industrie eine der wichtigsten Auslandsmärkte, sondern er ist auch mit Blick auf die Entwicklung des Fußballs, der Fußballfans und der weltweiten Entwicklung des Fußballs ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das hat man gerade in den letzten Monaten gesehen. Und das hing ursächlich zusammen mit der Ankündigung von Chinas Präsident Xi, den Fußball stärker in den Vordergrund zu rücken und den chinesischen Fußball deutlich genesen zu lassen und weiterzuentwickeln." Erst am Freitag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel die chinesische Fußball-Delegation im Berliner Kanzleramt empfangen. Dabei war eine offizielle Fußball-Kooperation zwischen Deutschland und China vereinbart worden. Sie ist zunächst auf fünf Jahre ausgelegt. Auch die deutschen Vereine werden davon profitieren, sagt Seifert: "Wir werden jetzt versuchen, gemeinsam mit den Clubs und jeder für sich diese Kooperation auch so ein bisschen als Plattform zu nutzen, um vielleicht künftig - was die Auslandsaktivitäten angeht - noch stärker zu wachsen. Gleichzeitig ist aber im Wesen dieser Kooperation das Thema des Know-How-Transfers, an dem wiederum die chinesische Seite interessiert ist. Insofern wird das eine Kooperation geben, von der beide Seiten profitieren" Der Chinesische Präsident Xi hat neben der Fußball-WM noch einen Wunsch. Er möchte, dass China irgendwann einmal Fußball-Weltmeister wird.