„Ich will nur noch die Sau rauslassen“

Überwältigt von seinem ersten Titel-Glück herzte Nico Rosberg innig seine Frau Vivian, dann stemmte er übermütig Formel-1-Chef Bernie Ecclestone in die Höhe. In der funkelnden Wüsten-Dämmerung von Abu Dhabi genügte Rosberg am Sonntag Platz zwei beim Zitter-Finale hinter dem nun entthronten...