Immerhin noch ein Pünktchen für die Moral

Zwischenzeitlich war Valérien Ismaël, der Trainer des VfL Wolfsburg, der Verzweiflung nah. Was seine Profis am Samstag beim FC Ingolstadt anboten, insbesondere in der ersten Halbzeit, hatte kein Bundesliga-Niveau. Doch der Franzose trieb seine Mannschaft von der Außenlinie immer wieder an. Am Ende...