1. Liga: Hertha BSC nach Heimsieg gegen Mainz jetzt Dritter

Berlin Hertha BSC hat sich mit einem Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 auf Platz drei der Fußball-Bundesliga verbessert. Die Berliner gewannen nach einem 0:1-Rückstand noch 2:1 und haben nach dem sechsten Sieg im sechsten Heimspiel nun 24 Punkte. Die Mainzer, die in der Europa League ihre letzte Chance auf das Weiterkommen verspielt hatten, sind mit 17 Zählern Neunter. Vedad Ibisevic drehte mit seinen Toren in der 36. und 67. Minute das Spiel, musste aber in der 74. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Aaron Seydel hatte die Mainzer in der 25. Minute in Führung geschossen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder