Biathleten holen Platz 2 in der Staffel

Nach dem gelungenen Auftakt nahmen sich die deutschen Biathleten herzlich in die Arme und strahlten um die Wette. Mit dem zweiten Platz in der Mixedstaffel ist das deutsche Quartett um Franziska Hildebrand, Laura Dahlmeier, Benedikt Doll und Arnd Peiffer im schwedischen Östersund glänzend in den...