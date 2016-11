Löw nach Auslosung der Confed-Cup Gegner Der Countdown läuft zur Fifa Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Am Samstag wurde mit einer offiziellen Zeremonie bei der auch Fifa-Präsident Gianni Infantino anwesend war, die Uhr aktiviert, die bis zum Anpfiff der Eröffnungspartie rückwärts zählen soll. Vor der WM 2018 steht jedoch erst mal der Confederations-Cup im kommenden Jahr in Russland an. Mit dabei natürlich der amtierende Weltmeister Deutschland. In der Gruppe B wird das Team von Jogi Löw dort auf Chile, Australien sowie den Gewinner des Africa Cups treffen. Der Bundestrainer sieht die Aufgabe relativ gelassen. Löw nach der Auslosung am Samstag im russischen Kasan: "Ich bin jetzt schon einige Jahre Nationaltrainer von Deutschland. Und die Situation ist immer die gleiche. Wenn Deutschland zu einem Turnier fährt, dann zählt wir immer zu den Favoriten. Das ist vielleicht noch Spanien in den letzten Jahren gewesen, natürlich auch Brasilien und Argentinien oder mal Italien. Aber mit dieser Rolle als Favorit in ein Turnier zu gehen, können wir auch sehr gut umgehen. Das sind wir alle gewohnt." Die Partien von acht Mannschaften in zwei Gruppen, darunter der Gastgeber sowie der Weltmeister, werden im Sommer 2017 in den Städten Kasan, Moskau, Sotschi und St. Petersburg ausgetragen.