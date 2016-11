Deutschland kickt gegen Chile, Australien und den Afrikameister

Fußball-Weltmeister Deutschland trifft beim Confed Cup 2017 in Russland in der Gruppe B auf Südamerika-Meister Chile, Australien und den noch zu ermittelnden Afrikameister. Das ergab die Auslosung am Samstag in Kasan. In Gruppe A wurden Gastgeber Russland, Europameister Portugal, Mexiko und...