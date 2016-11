Titelverteidiger Carlsen schafft ersten Sieg

New York Nach sechseinhalb dramatischen Stunden strahlte Titelverteidiger Magnus Carlsen zum ersten Mal in die Kameras. Der dringend benötigte erste Sieg bei der Schach-WM in New York gegen Sergei Karjakin sorgte beim favorisierten Norweger für ungewohnte Glücksgefühle. „Ich bin sehr müde, aber auch...