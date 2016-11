Comeback von Uli Hoeneß erwartet Großer Andrang vor dem Audi Dome in München. Auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern soll am Freitagabend Uli Hoeneß erneut zum Präsidenten gewählt werden. Im Zuge seiner Steueraffäre trat Hoeneß von dieser Funktion zurück. Schon früh kündigte er aber an, nach Ablauf seiner Haftstrafe in offizieller Funktion zum FC Bayern zurückkehren zu wollen. Zur Freude vieler Fans. "Dass der Uli wieder zurückkommt. Dass wir unseren Präsidenten wiederkriegen. Weil er einfach zu den Bayern gehört wie alles. Bayern ist einfach sein Lebenswerk. Und er hat in den letzten Jahren aus den Bayern einfach einen Traumverein draus gemacht. Deswegen freuen wir uns, dass er zurückkommt." "Einen Imageschaden in dem Sinne, wenn man aus Fehler nicht gelernt hat. Ich denke aber, dass der Uli Hoeness ein gestandener Mann ist, der sehr wohl weiß, was er getan hat, es bereut hat, sowieso kürzer treten möchte, wie man in diversen Interviews gelesen und gehört hat. Und ich denke, er wird den FC Bayern nicht mehr in Verruf bringen." Hoeneß war im März 2014 wegen Steuerhinterziehung in Höhe von fast 30 Millionen Euro zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Nachdem er die Hälfte der Haftstrafe abgesessen hatte, wurde der 64-Jährige im Februar vorzeitig entlassen. Die Reststrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.