Gladbach will durchstarten

Mönchengladbach Mit dem Rückenwind aus dem Europacup will Borussia Mönchengladbach die Krise in der Fußball-Bundesliga beenden. „Wir haben gegen ein Weltklasse-Team bestanden und können jetzt mit einer breiten Brust in das nächste Spiel gehen“, sagte Torhüter Yann Sommer. Den Einzug ins Achtelfinale der Champions...