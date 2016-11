Leipzig will Tabellen-Führung in der Bundesliga verteidigen Es läuft derzeit beim Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig. Und zwar so gut, wie es selbst die größten Optimisten nicht vorhergesagt haben. Nach elf Spieltagen steht das Team von Ralph Hasenhüttel auf Tabellenplatz eins. Vor den großen Bayern aus München und auch vor Borussia Dortmund. Bayerns Vorstandchef Karl-Heinz Rummenigge kündigte kürzlich an, man werde jetzt Jagd auf die Leipziger machen. Eine größere Auszeichnung für einen Aufsteiger kann es wohl kaum geben. Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttel nimmt es gelassen. Und versucht, den Ball flach zu halten: "Ich habe schon gesagt, dass wir jetzt nicht hier jubelnd den ganzen Tag durch die Gegend laufen, um uns zu selbstbeweihräuchern. Das haben wir nicht nötig. Die Tatsache, dass wir im Moment einen schönen und erfolgreichen Fußball spielen, hilft uns natürlich selbstbewusster zu werden auf dem Platz. Und das ist das allein entscheidende. Trotzdem - und das höre ich nicht auf zu betonen - wissen wir, wo wir herkommen. Wir wissen, was wir für eine junge Mannschaft haben. Und wir wissen, dass wir bisher noch nicht zu viel Erfahrung in der Bundesliga haben." Gegner für die Leipziger wird am Freitag in Freiburg Mitaufsteiger SC Freiburg sein. Beide Mannschaften kennen sich gut aus der 2. Liga, zuletzt hatten die Breisgauer mit 2:1 gewonnen. Doch die Leipziger Mannschaft sei jetzt viel stärker als damals, sagt Freiburgs Trainer Christian Streich. Die Spieler des Gegners hätten sich weiter entwickelt. Auf sein Team warte eine große Herausforderung: "Wir müssen morgen wirklich, morgen reicht keine gute Leistung. Morgen musst Du noch besser sein als gut, morgen müssen wir zwischen eins und zwei sein. Morgen müssen wir einen besonderen Tag haben. Und es müssen besondere Dinge zusammenkommen. Dann können wir ein besonderes Ergebnis erzielen." Bislang konnten die Freiburger in der Bundesliga durchaus überzeugen. Laufstärke und mannschaftliche Geschlossenheit sind die großen Pluspunkte. Nach elf Spieltagen liegt das Team auf dem zehnten Tabellenplatz.