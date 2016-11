DFL verteilt Fernsehgelder nach neuen Kriterien Bayern München wird voraussichtlich auch nach den neuen Regeln der Deutschen Fußball-Liga (DFL) den größten Teil vom Kuchen der Fernsehgelder abbekommen. Denn wie ein Verein in den vorangegangenen fünf Jahren sportlich abgeschnitten hat, bleibt nach wie vor die entscheidende Größe für die Verteilung des Geldes. Hinzu kommen aber ab der Saison 2017/18 neue Kriterien, die am Donnerstag von der DFL vorgestellt wurden. Sportliche Nachhaltigkeit - hier wird die Bundesliga-Zugehörigkeit in einer 20-Jahres-Wertung belohnt. Und Nachwuchsförderung - hier wird der Einsatz von Spielern unter 23 Jahren berücksichtigt. Der Geschäftsführer der DFL, Christian Seifert. "Es ist nachvollziehbar. Das ist auch die Aufgabe eines jeden Clubverantwortlichen, jetzt auszurechnen, was kommt denn für ihn dabei raus. Aus Sicht eines DFL-Präsidiums - verantwortlich für den Gesamtwettbewerb Bundesliga und zweite Bundesliga - ist aber mindestens ebenso wichtig die Weichenstellung, auf die man setzt mit Blick auf die Zukunft. Und deshalb ging es von vornherein nie darum, wer gewinnt und wer verliert, sondern was erscheint dem gewählten DFL-Präsidium als die richtige Entscheidung, um jetzt den Wettbewerb Bundesliga und zweite Bundesliga in die Zukunft zu führen." Auf der Gewinnerseite werden die Clubs aus der 2. Liga stehen. Sie bekommen künfig statt 1,8 Millionen Euro nun mindestens fünf Millionen Euro pro Saison. Doch auch insgesamt gibt es deutlich mehr zu verteilen als bisher. Die DFL hatte bereits im Juni den bislang schwersten Fernsehvertrag der Bundesligageschichte abgeschlossen. Danach erhalten die deutschen Profi-Clubs ab der Saison 2017/18 für die Laufzeit von vier Jahren insgesamt 4,64 Milliarden Euro für den Verkauf ihrer nationalen Medienrechte.