In Magdeburg wackelt das Stadion

Ein Derby ohne Fans: Aus Sicherheitsbedenken wird das Duell zwischen den Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg und Hallescher FC am Samstag ohne Zuschauer ausgetragen. Nachdem die Landeshauptstadt als Stadioneigentümer am Mittwoch eine Nutzungsuntersagungsverfügung der Tribünen in allen Blöcken der...