Sergei Karjakin führt bei der Schach-WM

New York Titelverteidiger Magnus Carlsen aus Norwegen hat in der achten Partie der Schach-WM in New York gegen seinen russischen Herausforderer Sergei Karjakin die erste Niederlage erlitten. Nach acht Begegnungen liegt Karjakin dadurch gegen den Weltmeister mit 4,5:3,5 Punkten in Führung. Die WM ist auf...