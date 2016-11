Gelassenheit bei Borussia Dortmund Mit ihm könnte es am Dienstagabend im Champions League Spiel gegen Legia Warschau ein Wiedersehen geben. Marco Reus könnte gegen die Polen in den Kader von Borussia Dortmund zurückkehren. Ansonsten können die Fans und die Verantwortlichen von Borussia Dortmund vor der Partei ganz entspannt sein. Mit zehn Punkten aus vier Spielen ist der BVB derzeit erster in seiner Champions League-Gruppe und steht in der Tabelle noch vor Real Madrid. Das Ticket für das Achtelfinale in der Königsklasse ist bereits gebucht. Der Sieg gegen Bayern München am vergangenen Woche in der Bundesliga sorgt zusätzlich für gute Stimmung, sagt Abwehrspieler Matthias Ginter: "Im Grunde genommen, klar haben wir uns gefreut, gegen München gewonnen zu haben. Es war auch eine große Erleichterung, mal die Bayern geschlagen zu haben. Aber - wie gesagt - dass war dann auch spätestens mit dem Tag danach wieder erledigt. Heute ist wieder volle Fokussierung und volle Konzentration auf die Champions League. Und ich glaube, wir sind auch alle Profis genug, dass wir das hinbekommen." Richtig gut hinbekommen, haben die Dortmunder das Hinspiel bei Legia. Im Stadion in Warschau gewann das Team von Thomas Tuchel mit 6:0. Es wird erwartet, dass er wieder ordentlich rotieren wird. Und viele neue Spieler auf den Platz schicken wird. "Es fällt natürlich einfacher, jetzt auch den Mut zu haben, Spieler zu bringen. Und ich erwarte eigentlich gerade von denen, die morgen darauf brennen, auch zu spielen, auf so einer Bühne zu spielen, erwarte ich das Maximum. Und nicht weniger. Und das wird nötig sein, um dieses Heimspiel zu gewinnen. Und darauf gilt die ganze Energie. Und die ganze Konzentration." Im Tor der Dortmunder wird gegen die Polen Roman Weidenfeller stehen. Auch danach wird Tuchel auf den Routinier nicht verzichten können. Denn Torwart Roman Bürki zog sich einen Mittelhandbruch zu und muss operiert werden.