Flensburg gewinnt das Handball-Derby gegen Kiel deutlich

Die SG Flensburg-Handewitt hat das 90. Handball-Derby gegen den THW Kiel eindrucksvoll gewonnen. Eine Woche nach der 23:24-Niederlage in der Bundesliga setzten sich die Flensburger am Sonntag in der Vorrunde der Champions League mit 30:22 (14:12) beim THW in einem hitzigen Spiel durch. Schon am...