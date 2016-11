VW siegt beim Abschied aus der Rallye-WM

Keine Abschiedstränen, dafür Jubel und eine Champagnerdusche: Die Erfolgsgeschichte von Volkswagen in der Rallye-WM ist am Sonntag nach vier Jahren auf die gewohnte Weise zu Ende gegangen. Beim Saisonfinale in Australien gelang den stets dominanten Wolfsburgern der dritte Doppelsieg des Jahres und...