Bruchlandung statt Besserung

. Auf dem Weg aus einer Krise sind nicht nur die großen Schritte entscheidend. Auch die kleinen, die keinen Stillstand bedeuten, nähren alle Hoffnungen. Der VfL Wolfsburg war am Samstag gegen Schalke 04 nah dran am Punktgewinn, der den Fußball-Bundesligisten nicht tiefer in den Tabellenkeller...