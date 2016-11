Hannover 96 rückt auf Platz 3 vor

Während sowohl der Tabellenerste Eintracht Braunschweig als auch der Zweite VfB Stuttgart am Wochenende nicht gewinnen konnten, hat Hannover 96 die Gunst der Stunde genutzt und sich näher an das Führungsduo der 2. Fußball-Bundesliga herangeschoben. Durch den 2:0-Erfolg am Samstag gegen den...