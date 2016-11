Feiertag in Dortmund

Mal einen Blick in den Spiegel riskieren? Mal die Muskeln anspannen und schauen, welches Bild man so abgibt? Der Geschäftsführer vielleicht? „Es gibt nichts Geileres als Bayern München zu schlagen“, dröhnte Hans-Joachim Watzke am Sonntag bei der Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund. ...