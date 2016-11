Fanbus des FC Bayern brennt aus

Dortmund Nach dem Topspiel bei Borussia Dortmund ist ein Fanbus des FC Bayern München auf der Rückfahrt in Flammen aufgegangen. Der Busfahrer und die 53 mitreisenden Fans blieben unverletzt, wie die Polizei in Dortmund mitteilte. Sie setzten ihre Heimreise mit einem Ersatzbus fort. Der 55 Jahre alte Busfahrer hatte am späten Samstagabend zunächst Qualm aus dem Motorraum und dann auch Flammen gesehen und die Passagiere daraufhin zum Aussteigen aufgefordert. Kurz darauf brannte der Bus vollständig aus. Ursache war den Angaben zufolge ein technischer Defekt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder