Tabellenführer Braunschweig nur 1:1 in Bochum

Bochum Eintracht Braunschweig ist in der 2. Fußball-Bundesliga aus dem Tritt geraten. Die Niedersachsen mussten sich beim VfL Bochum mit einem 1:1 begnügen. Braunschweig blieb auch im dritten Spiel in Serie ohne Sieg und kann am Sonntag durch den VfB Stuttgart von der Tabellenspitze verdrängt werden. Jürgen Kramny feierte ein gelungenes Debüt als Trainer von Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen besiegten Heidenheim mit 2:1. In einer weiteren Partie trennten sich Nürnberg und Würzburg 2:2.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder