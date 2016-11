Böller-Schock für Lewandowski

Die Szene ließ das Schlimmste befürchten: Wie vom Blitz getroffen fiel Robert Lewandowski zu Boden, nachdem in der 56. Minute in unmittelbarer Nähe des polnischen Fußball-Stürmerstars im rumänischen Strafraum ein Knallkörper explodiert war. Der Star von Bayern München wälzte sich am Boden, musste...