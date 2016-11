Nordirland ist jetzt erster Deutschland-Jäger

Die nordirischen Fußball-Fans hatten im WM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan schon genug Grund zum Jubeln. Doch so richtig laut wurde es im Windsor Park in Belfast in der 62. Minute, als ihre Kultfigur Will Grigg eingewechselt wurde. Das seit der EM berühmte Lied „Will Grigg’s on fire“...