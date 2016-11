Deutsches Rugby-Team besiegt Uruguay mit 24:21

Frankfurt/Main Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat im Testspiel gegen den dreimaligen WM-Teilnehmer Uruguay für eine große Überraschung gesorgt. Die Auswahl von Nationaltrainer Kobus Potgieter bezwang in Frankfurt/Main die favorisierten Südamerikaner mit 24:21 (6:15).

Kick-Spezialist Christopher Hilsenbeck, der in Frankreich spielt, machte mit einem verwandelten Straftritt in der Nachspielzeit den Sieg perfekt.

Die DRV-Auswahl imponierte im Volksbank Stadion mit großer Moral. Nach dem klaren Pausen-Rückstand drehten die Gastgeber mit zwei Versuchen in der zweiten Hälfte das Match. Die Partie war das erste von drei Testspielen gegen Übersee-Teams. Es folgen zwei Weltranglisten-Spiele gegen Brasilien am 19. November in Heidelberg und am 26. November in Leipzig.