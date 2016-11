Freie Turner teilen Punkte mit Cloppenburg

Braunschweig Früh in Rückstand geraten, wieder rangekämpft und noch einen Punkt gesichert. Die Freien Turner trennten sich am Samstag auf heimischem Platz 2:2 vom BV Cloppenburg. Die Cloppenburger lagen nach gut 20 Minuten schon 2:0 in Führung, beide Tore schoss Aleksandar Kotuljac (2. und 21. Minute). Jonas...