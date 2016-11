Ski-Star Lindsey Vonn bricht sich im Training den Oberarm

Vail Skirennfahrerin Lindsey Vonn hat sich schon wieder verletzt und droht länger auszufallen. Die Weltcup-Rekordsiegerin brach sich bei einem Trainingssturz in Copper Mountain den rechten Oberarmknochen und wurde operiert. Das gab die 32-Jährige bei Facebook bekannt, ohne eine Ausfallzeit zu prognostizieren. "Wenigstens meine Knie sind okay", schrieb sie weiter. Die Ende November anstehenden Speed-Rennen in Nordamerika wird Vonn wohl sicher verpassen. Der Saisonhöhepunkt ist die WM im Februar in St. Moritz.

