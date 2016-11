DFB-Team mit Neulingen Henrichs und Gnabry gegen San Marino

Serravalle Mit den Neulingen Serge Gnabry und Benjamin Henrichs tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute Abend zum WM-Qualifikationsspiel in San Marino an. Im Stadio Olimpico von Serravalle setzt Bundestrainer Joachim Löw gegen den großen Außenseiter in Mats Hummels nur einen gelernten Innenverteidiger ein. Im Tor vertritt wie angekündigt Marc-André ter Stegen den erkrankten Kapitän Manuel Neuer. Ersatzspielführer ist Sami Khedira, der mit dem 19-Jährigen Henrichs und Hector vor Hummels eine Dreierkette bildet.

