Mit ter Stegen, Gündogan und Gomez gegen San Marino

Rimini Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona vertritt im WM-Qualifikationsspiel in San Marino den erkrankten Manuel Neuer im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das kündigte Bundestrainer Joachim Löw an. In die Startelf morgen werden gegen den großen Außenseiter auch sicher Mittelfeldmann Ilkay Gündogan und Angreifer Mario Gomez rücken. Über zwei, drei Positionen will Löw erst nach dem Abschlusstraining entscheiden. Rekord-Torschütze Miroslav Klose kehrt gegen San Marino als Trainerlehrling in die DFB-Auswahl zurück.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder