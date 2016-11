Ghebreslassie und Keitany gewinnen New Yorker Marathon

New York Langstreckenläufer Ghirmay Ghebreslassie aus Eritrea und die Kenianerin Mary Keitany haben den Marathon in New York gewonnen. Der 20 Jahre alte Ghebreslassie wurde zum jüngsten Sieger in der Geschichte des New Yorker Sportereignisses, wie die Organisatoren mitteilten. 2015 war Ghebreslassie Weltmeister im Marathonlauf geworden. Bei den Frauen gewann die 34 Jahre alte Kenianerin Keitany den Titel schon zum dritten Mal in Folge. Die Gewinner bekommen ein Preisgeld von je 100 000 Dollar.

