„Das war ein wahres Derby“

Spitzenspiel, Derby, Leidenschaft – dafür blieben die beiden Trainer gestern Mittag an der Seitenlinie erstaunlich lange ruhig. Eintrachts Torsten Lieberknecht stand in seiner Coachingzone und hatte die meiste Zeit die Hände in den Taschen. Kollege Daniel Stendel von Hannover 96 hielt die Hände...