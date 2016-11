Schalke setzt Aufwärtstrend fort: 3:1-Sieg gegen Bremen

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 ist im neunten Pflichtspiel nacheinander ungeschlagen geblieben und hat seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Die Königsblauen gewannen 3:1 (2:1) gegen Werder Bremen und machten weiter Punkte gut. Alessandro Schöpf und Nabil Bentaleb brachten die Gastgeber mit einem Doppelschlag in Führung. Serge Gnabry gelang per Foulelfmeter noch vor der Pause der Anschluss. Erneut Schöpf stellte dann den Endstand her. Schalke bleibt nach seinem dritten Saisonsieg Zwölfter, Bremen rutscht auf den Relegationsrang ab.

