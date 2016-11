Profiboxer Zeuge holt WM-Titel mit K.o. in der Schlussrunde

Potsdam Der Berliner Profiboxer Tyron Zeuge hat sich im zweiten Anlauf den WM-Titel im Supermittelgewicht nach WBA-Version geholt. Der 24 Jahre alte Herausforderer bezwang vor 2300 Zuschauern in Potsdam Titelträger Giovanni De Carolis aus Italien durch technischen K.o. in der zwölften Runde. Der Herausforderer landete in der Schlussphase die klareren Treffer, schlug den Titelverteidiger in der Schlussrunde zweimal zu Boden, so dass der Ringrichter den Kampf 19 Sekunden vor dem letzten Gong abbrach.

